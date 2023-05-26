زراعة الوادى الجديد: توريد 343 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

وقال المرسي إن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت 436505 فدان بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان، حيث تم الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح، وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

وأضاف أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن، وجار إقامة صوامع أخرى بمركزي الداخلة والفرافرة، وتوفير المقابل المادى اللازم الذى يشجع المزارع على زراعة محصول القمح.