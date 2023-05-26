محافظة الجيزة ترفع 5 آلاف حالة تعدٍ وإشغال خلال أسبوع

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشأت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار الأسبوع بالقطاع بمناطق ( ل ، ح ، ن ، و ، ص ، ه‍ ) وشوارع الجيش والضغط العالى.

وتابع محافظ الجيزة جهود الحملات والتي أسفرت عن تحرير 40 محضرًا لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 5 الاف حالة إشغال ضمت كراسي و شيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وقد تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



إشغالات



عمليات رفع الإشغالات