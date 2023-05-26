اليوم السابع
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الداخلية تداهم 6 مصانع عشوائية غير مرخصة بنطاق محافظة الجيزة

الجمعة، 26 مايو 2023 12:46 م
الداخلية تداهم 6 مصانع عشوائية غير مرخصة بنطاق محافظة الجيزة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة".
 
أسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة "الصحة العامة – المواد الغذائية") عن ضبط 6 قضايا  عبارة عن (6 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة إضافات المواد الغذائية - تدوير المخلفات المعدنية والبلاستيكية لإنتاج الأدوات المنزلية – إعادة تدوير مخلفات الكرتون - تعبئة أسطوانات الأكسجين الطبى والصناعى) بمضبوطات بلغت ( 600 كيلو جرام و1620 زجاجة "مواد غذائية – 3,5 طن و6000 قطعة "مخلفات معدنية" – 35 طنًا و 55900 قطعة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها – 4 أطنان  و10000  كرتونة مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات ورقية – 20 طن مواد كيمياوية سائلة تستخدم فى تعبئة أسطوانات الأكسجين – 110 أسطوانات معبأة بالأكسجين الطبى والصناعى معدة للتداول) جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات أو موافقة بيئية وغير مسجلة .
 
 

شرطه البيئه

المسطحات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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