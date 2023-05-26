طلاب الصحافة بـ"إعلام بنى سويف" يطلقون حملة سكام فوبيا عن النصب الإلكترونى

بنى سويف هانى فتحى

يشارك طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، فى حملة لمواجهة مخاطر النصب الالكترونى، تحت مسمى سكام فوبيا لتحذير المستخدمين من النصب الإلكترونى وأشكاله الذى انتشرت فى الأونة الأخيرة.

ودشن عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة بنى سويف قسم الصحافة، حملة بعنوان سكان فوبيا للتوعية بمخاطر النصب الإلكترونى والتفادى منه، ولتحذير المستخدمين من النصب الإلكترونى وأشكاله الذى انتشرت فى الأونة الأخيرة، وذلك ضمن إطار مادة الحملات الصحفية بقسم الصحافة.

"اليوم السابع" التقى عدد من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، حيث قال أمير ناجح، الطالب بقسم الصحافة، وأحد أعضاء فريق إعداد الحملة: سعيد جدا بالعمل ضمن هذه المجموعة، وتنفيذ فكرة هذه الحملة، التى جاءت لأحد أعضاء الفريق وتم عرضها على أستاذ المادة والموافقة عليها بترحيب شديد، وأكد أن الفكرة لاقت ترحيب الجميع خاصة أن هذا الموضوع يهم قطاع كبير من الجمهور فى الفترة الأخيرة.

وأضاف أمير ناجح أن الحملة رفعت شعار"خليك حريص وبياناتك حياتك"، مؤكداً على كثرة أنواع النصب الإلكترونى سواء من خلال شراء بعض المنتجات، أو الترغيب فى الثراء السريع وادعاء استثمار الأموال، وذلك من خلال برامج وهمية وغير موثوقة، تزعم استثمار الأموال وجلب الربح.

وتابع أمير: نتمنى أن تحظى الحملة باهتمام الجمهور والجهات المعنية، لما لها من دور توعوى كبير، يساهم فى الحد من عمليات النصب والاختراق، وشدد على ضرورة توخى الحذر وعدم تقديم أى معلومات شخصية أو دفع أى مبالغ مالية على الإنترنت إلا بعد التأكد من مصداقية الموقع أو الجهة التى يتعامل معها.

أكد محمد معاذ، الطالب بقسم العلاقات العامة، بكلية الاعلام جامعة بنى سويف، على ضرورة نشر مثل هذه الحملات الهامة، التى تهدف فى المقام الأول إلى منع أى محاولات للنصب أو الاحتيال، بعد انتشار هذه الآفة بكثرة فى الفترة الأخيرة.

وأضاف معاذ يحدث مثل هذه العمليات فى مجال العلاقات العامة والإعلان بشكل متكرر، حيث يقوم بعمل تصميمات فى مجال الدعاية والإعلان، وبعد الانتهاء منها وإرسالها للعميل، عن طريق الإنترنت، يرفض العميل تحويل المبلغ المطلوب مقابل هذه التصميمات، وهو شكل آخر من أشكال النصب الإلكترونى.

من جانبها أشادت الدكتورة منى هاشم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورئيس قسم الصحافة، بهذه الحملة، وطريقة اختيار الموضوعات التى تعبر بشكل كبير عن هذه الظاهرة، مؤكده على توجيه الدعم لكل المجموعات التى قامت بإعداد حملات صحفية، مؤكدة على دعم الكلية الكامل للطلاب فى أى وقت، وأن مكتبها مفتوح للجميع طوال فترة تواجدها بالكلية، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

شارك فى الحملة الطلاب أحمد سيد جودة، أحمد مصطفى محمد، أمير ناجح يسن، حسام على سليمان، علاء شهيد محمد، عمر هانى عمر، محمد عبد الله على واقيمت الحملة تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف، والدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس قسم الصحافة، والدكتورة إسراء عبد الرحمن المدرس بقسم الصحافة، والأستاذ أمين محمد المدرس المساعد بالقسم، والأستاذة عبلة عبد النبى المدرس المساعد بالقسم.



حملة سكام فوبيا



شعار الحملة



طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام