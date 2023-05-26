ضبط أربعة ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة وراكبة حاولت تهريب 222 شاشة تليفون محمول

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من شاشات التليفونات المحمولة، كما تم ضبط أربعة ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة.

الحالة الاولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائب الراكب المصري الجنسية علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد السيد مدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٥٨ شريط لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة باجمالي ٥٦٢ قرص و ٣ زجاجات بداخلهم سائل لنفس المخدر.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من هانزو الصين حيث استوقف أحمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة.

قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من شاشات التليفون المحمول، قام احمد ابو بكر مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من الدكتور مؤمن حسن ومحمد فتح الله والمهندسة روفيدة احمد علي مآمير الجمرك في وجود كل من طارق فرج و رمضان الشرقاوي من إدارة الامن الجمركي وذلك لجرد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٢٢٢ شاشة.

والحالات الثالثة والرابعة والخامسة كانوا بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار .

الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٦ سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا بوزن ١٩٥ جرام و برطمان به ١٠٠ جرام من نبات الماريجوانا ايضا، تم الضبط بواسطة كل من خالد رمضان مأمور الجمرك و محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة.

والرابعة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من برشلونة حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٤٥ شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٤٢٥ قرص، تم الضبط بواسطة كل من السيد احمد موسي مأمور الجمرك و توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول.

والخامسة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ١٢ جهاز و تانك وزجاجة بهم زيت الماريجوانا المخدر.

أمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول، وأمر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وأمر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الثالث.

بينما امر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الرابع، وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الخامس، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الاول والثالث والرابع والخامس الي النيابة المختصة.