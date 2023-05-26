اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مايو 2023 06:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

آداب عين شمس تحذر طلابها : لا يسمح بدخول اللجان بعد مرور ربع ساعة من زمن الامتحان

الجمعة، 26 مايو 2023 06:00 ص
آداب عين شمس تحذر طلابها : لا يسمح بدخول اللجان بعد مرور ربع ساعة من زمن الامتحان جامعة عين شمس - امتحانات
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت كلية الآداب بجامعة عين شمس، تعليمات لطلابها خاصة بامتحانات نهاية العام الدراسى والتى انطلقت فى أسبوعها الأول ، حيث ناشدت الكلية طلابها بضرورة  التواجد قبل الامتحان بنصف ساعة على الأقل والتوجه للجنة الامتحانية مباشرة والمعلن عنها مسبقا على صفحة الكلية
 
وأكدت كلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه  يمنع منعا باتا دخول اللجنة الامتحانية بالموبايل، ولن يسمح بدخول الطالب اللجنة واداء الامتحان الا ببطاقة الرقم القومى
أو كارنية الكلية، كما أنه لا يسمح بدخول الامتحان بعد مرور ربع ساعة من زمن الامتحان
 
ومن بين التعليمات ، ناشدت الكلية طلابها  إحضار الأدوات الشخصية الخاصة به، ويمنع منعا باتا الكتابة على ورقة الاسئلة وعلى الطالب الاجابة في كراسة الاجابة فقط، و على الطالب تسليم ورق الاسئلة وكراسة الاجابة للملاحظ على الطلاب الالتزام بالزمن المخصص للامتحان.
 
ووفقا لخطة العام الدراسى ، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية. 
 
 
 

جامعه عين شمس

عين شمس

كليات عين شمس

كليه الاداب

آداب عين شمس



الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس جامعة عين شمس: كلية العلوم تشهد تطوراً ملحوظاً فى تطوير البيئة الامتحانية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:40 م

غدا انطلاق المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لجامعة عين شمس

الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:00 ص

تقنية لأول مرة.. نجاح زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة بجامعة عين شمس

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:20 ص

طوارئ بكليات جامعة عين شمس استعدادا لامتحانات نهاية العام.. الكليات تخاطب الطلاب عبر صفحتها بجداول الامتحانات والمحظورات.. الألسن تبدأ 3 يونيو والحقوق 21 مايو.. وتحذير للطلاب من التدخين فى اللجان

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة