بركان بوبو بالمكسيك يواصل نشاطه والسلطات تغلق المدارس.. فيديو

فاطمة شوقى

حلقت طائرة بدون طيار من وزير البحرية (سيمار) فوق فوهة بركان بوبوكاتيبتل فى المكسيك لمراقبة نشاط الساعات القليلة الماضية، وحافظت التنسيقية الوطنية للحماية المدنية، في أحدث نشرة إعلامية لها على إشارة المرور الصفراء، المرحلة 3، من التنبيه، وأصدرت تعليمات للسكان بتوخى الحذر، كما أمرت باغلاق المدارس فى 40 بلدية ونشر 7 الاف جندى فى حالة ضرورة إجلاء السكان.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أنه وفقًا للتقرير ، استمر بوبوكاتيبتل في تقديم إشارة هزة (الإشارة الزلزالية المستمرة التي تسجل النشاط البركاني) دون تسجيل انفجارات جديدة ولكنه يستمر فى اطلاق اعمدة كبيرة من الدخان الى جانب الرماد.

¡Impresionante!

Detalles del cráter del #Volcán #Popocatépetl durante la intensa erupción estromboliana del pasado 22 de Mayo.



Vía: @enriquebarquet.pic.twitter.com/QbsYH0yr1Y — Webcams de México (@webcamsdemexico) May 26, 2023

وفقًا للمعلومات الواردة من أنظمة المراقبة ، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية اكتشاف 19 زفيرًا مصحوبًا بخار الماء والغازات البركانية والرماد. كانت هناك 1089 دقيقة من الرعشات عالية التردد ذات الاتساع المنخفض إلى المتوسط ​​وانبعاث مستمر للغاز وبخار الماء والرماد.

كما تم إنشاء محيط أمني بطول 12 كيلومترًا حول البركان، الا أن الخبراء يدعون الى حالة من الهدوء فى اشارة الى ان البركان سيستقر دون ثوران على مستوى عال.

وعلق المطاران الرئيسيان في مكسيكو سيتي وهما "بينيتو خواريز" و"فيليبي أنجليس" عملياتهما مؤقتا بسبب الرماد المتطاير من بركان "بوبوكاتيبيتل" الذي يقع على بعد 45 ميلا (72 كيلومترا) جنوب شرق العاصمة المكسيكية.

وتسبب الرماد البركاني فى خطر بشكل خاص على الطيران ليس فقط لأنه يقلل من الرؤية، ولكن لأنه يمكن أن يؤدي إلى إتلاف أجنحة الطائرة وجسمها.

ودعت السلطات إلى تغطية الأنف والفم بمنديل أو قناع، وتنظيف العينين والحلق بالماء النقي ، واستخدام نظارات الحماية، وتجنب العدسات اللاصقة لتقليل تهيج العين وإغلاق النوافذ أو تغطيتها والبقاء مغلقة.

في الوقت نفسه، كررت الوكالة المعتمدة على التنسيق الوطني للحماية المدنية (CNPC) التوصية بعدم الصعود إلى فوهة البركان نظرًا لوجود احتمال حدوث انفجارات ، كما شوهد في عدة مناسبات في الماضي، تشير إلى انبعاث شظايا متوهجة، وفي حالة هطول أمطار غزيرة، ابتعد عن قاع الوديان بسبب خطر تدفق الطين والحطام.