اليوم السابع
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بدء العمل لترميم سراى الحقانية الأثرية بالإسكندرية.. صور

الجمعة، 26 مايو 2023 04:36 م
بدء العمل لترميم سراى الحقانية الأثرية بالإسكندرية.. صور بدء العمل لترميم سراى الحقانية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت إدارة الآثار بالإسكندرية، بدء أعمال الترميم بمحكمة سراي الحقانية أقدم وأعرق المحاكم المصرية، والتى أنشئت فى عهد الخديوى إسماعيل 1976 وجددت فى عهد الخديوى توفيق 1886.

 
وأجرى العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار والمشرف على قطاع المشروعات، جولة تفقدية لمبنى سراى الحقانية يرافقه محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، والمهندسة نسرين الحناوي مدير مشروعات الوجة البحري، وعدد من المهندسين من قطاع المشروعات.
 
سراى الحقانية أنشئت عام 1293/ 1876م فى عصر الخديوى إسماعيل لتطبيق نظام المحاكم المختلطة، وتم تجديدها عام 1303ه/ 1886م فى عصر الخديوى توفيق ثم جددت مرة أخرى فى عصر الملك فاروق عام 1938م، وقد شهدت قاعات المحكمة أشهر القضايا مثل حادثة دنشواى وقضيتى ريا وسكينة وسفاح الإسكندرية.
 
ويوجد لوحة تأسيسية بواجهة المدخل الرئيسى تشير إلى تجديد مبنى سراى الحقانية عام 1303ه/ 1886م، ويؤكد ذلك طريقة البناء التى ترجع لعصر أسرة محمد على، كما أن طراز بناء المحكمة وزخارفها يشبه الطرز والزخارف السائدة بأوروبا فى ذلك الوقت وهو أسلوب معمارى انتشر فى مصر فى عهد الخديوى إسماعيل، والحقانية مسجلة كأثر بالقرار رقم 196 لسنة 2001.
 
IMG-20230526-WA0015
 بدء العمل لترميم سراى الحقانية

IMG-20230526-WA0016
 بدء العمل لترميم سراى الحقانية

IMG-20230526-WA0018
 بدء العمل لترميم سراى الحقانية
 
 

 


الاسكندرية

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