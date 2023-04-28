"آثار الإسكندرية": إزالة كافة الإشغالات المخالفة أمام مبنى محكمة الحقانية الأثرى

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أعلن محمد متولى، مدير إدارة أثار الإسكندرية، إزالة كافة الإشغالات المهالفة من أمام مبنى محكمة الحقانية الأثرى، حيث تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع حى الجمرك لإزالة ورفع الإشغالات حول مبنى محكمة سراى الحقانية الأثرى، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار وتكليف الدكتور ابو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لاظهار المناطق الاثرية بالمظهر الحضاري اللائق

وقام محمد متولى مدير عام أثار الإسكندرية بالتنسيق مع المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بإزالة الباعة الجائلين ورفع كافة أشكال الاشغالات أمام مبني سراي الحقانية، وتم رفع كافة الإشغالات أمام المحكمة، وللمرة الثالثة علي التوالي في أقل من أسبوع لضمان عدم عودة البائعين مرة أخري أمام مبني سراي الحقانية والمسجلة فى عداد الاثار الاسلامية بمنطقة أثار الإسكندرية، حيث قاد حي الجمرك حملات صباحية ومسائية والمرور على محكمة الحقانية للتأكد من خلوها من الإشغالات.

وتمت الحملة بتواجد مدير المرافق بالإسكندرية ورئيس وحدة المرافق بحي الجمرك وتم رفع كافة أشكال الإشغالات من أمام المحكمة.

وتقدم محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية بالشكر والتقدير للمهندسة نهي خليفة رئيس حى الجمرك، للجهود المبذولة فى سبيل إظهار محيط المواقع الاثرية بنطاق حى الجمرك بالمظهر الحضارى اللائق.