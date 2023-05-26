اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مايو 2023 10:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع الكهرباء عن مدينة أبوسمبل بالكامل بسبب تلف برج ضغط عالى نتيجة عاصفة ترابية

الجمعة، 26 مايو 2023 09:58 م
انقطاع الكهرباء عن مدينة أبوسمبل بالكامل بسبب تلف برج ضغط عالى نتيجة عاصفة ترابية تلف برج ضغط عالى
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، مساء اليوم، الجمعة، انقطاع التيار الكهربائى عن المدينة السياحية بالكامل، وذلك نتيجة حدوث تلف لأحد أبراج الضغط العالى لخط الجهد 66 بسبب تعرضه لهبوب عاصفة ترابية.
 
 
من جانبه، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته إلى الجهات المعنية بسرعة التدخل لإعادة توصيل الكهرباء للمدينة بشكل تدريجى بإجراءات الحل العاجل من خلال الدفع بحوالى 18 ماكينة ديزل تبادلى لتوليد الكهرباء بواسطة قطاع كهرباء أسوان التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من أجل تشغيل المواقع الحيوية والمتمثلة فى المستشفى الدولى والوحدات الصحية ، والمخابز البلدية، والسوق الرئيسى، بالإضافة إلى المنشآت والمواقع السياحية والأثرية والشرطية والخدمية.
 
 
وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أنه بالتوازى قامت شركة مصر العليا لنقل الكهرباء بالدفع بأطقم الصيانة الفنية مدعومين بالمعدات اللازمة للبدء فى إصلاح البرج الكهربائى، وإعادة تشغيله لإعادة إطلاق التيار للمدينة بشكل كامل.
 
 
 

انقطاع الكهرباء

ابوسمبل

اسوان

عاصفة ترابية

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

اليوم السابع" يرصد رحلة حصاد الدوم الأسوانى "المفيد لمرضى ضغط الدم".. صور

الجمعة، 26 مايو 2023 01:00 م

60 % نسبة تنفيذ 672 وحدة بمشروع سكن كل المصريين بمدينة أسوان الجديدة

الجمعة، 26 مايو 2023 12:39 م

خطوات التسجيل فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأسوان

الخميس، 25 مايو 2023 10:34 م

قرية المنشية بأسوان تنتفض ضد المخدرات.. مبادرات مجتمعية للتصدى للظواهر السلبية.. الأهالى: مقتل رجل خمسينى أثناء سعيه على رزقه فى شهر رمضان كان دافعاً للتحرك.. وهدفنا تطهير القرية من مروجى السموم.. صور

الخميس، 25 مايو 2023 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة