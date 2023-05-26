الصلاة على رسول الله تعلو بمساجد بورسعيد عقب صلاة الجمعة.. فيديو وصور

حرص أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، على ترديد الصيغة الإبراهيمية للصلاة على النبي محمد صلي الله عليه وسلم، وفقاً لتعليمات وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أهالى المحافظة، صلاة الجمعة من داخل مسجد الشاطئ بنطاق حي العرب، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية فى المحافظة.

وردد الأهالى، الصيغة الإبراهيمية، وذلك عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وسط أجواء روحانية مباركة واستمتاع من الكبار والأطفال من المصلين.

وأكد الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، أنه يجوز الجهر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد دعوة وزارة الأوقاف بالصلاة على النبى لمدة 5 دقائق عقب صلاة الجمعة اليوم.

وأضاف إمام مسجد الشاطئ ببورسعيد خلال خطبة الجمعة : "نحن لا نحتاج لغرض للصلاة على النبى، في هذا التوقيت تحتاج الناس لأن تسعى للنجاة ومن أسباب النجاة هي الصلاة على النبى، وصلاة الجمعة يجتمع فيها المسلمين، وقد قال النبى: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي".

وعن الصيغة التي تم ترديدها في المساجد، فقد كانت الصيغة الإبراهيمية التي يرددها كل الناس في الصلاة "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".