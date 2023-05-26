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الصحة العالمية: لايزال العنف ضد النساء والفتيات مرتفعا بشكل ينذر بالخطر

الجمعة، 26 مايو 2023 11:52 ص
الصحة العالمية: لايزال العنف ضد النساء والفتيات مرتفعا بشكل ينذر بالخطر الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، أن الدورة ال 76 لجمعية الصحة العالمية ناقشت التقدم والتحديات في صحة المرأة والطفل والمراهق.
 
وناقش مندوبو جمعية الصحة العالمية في اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال والمراهقين (2016-2030)، وخلال المناقشة، التي دارت على مدى يومين، واستمدت تعليقات من عدد كبير من الدول الأعضاء ، كرر المندوبون بقوة التزامهم بالاستراتيجية كأولوية للصحة العالمية وأعربوا عن قلقهم بشأن توقف التقدم في تحسين بقاء الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
 
وأعرب تقرير المدير العام عن الاستراتيجية المقدمة إلى جمعية الصحة العالمية عن قلقه من ركود معدلات وفيات الأمهات منذ عام 2016. وعلاوة على ذلك ، إذا استمرت الاتجاهات الحالية ، على حد قول التقرير ، فإن 54 دولة ستقصر عن تحقيق هدف التنمية المستدامة  لوفيات الأطفال دون سن الخامسة و 63 دولة لن تحقق هدف التنمية المستدامة لوفيات الأطفال حديثي الولادة.
 
وأكد: لا تزال مستويات العنف ضد النساء والفتيات مرتفعة بشكل ينذر بالخطر، بينما تمثل تحديات الصحة العقلية تهديدًا متزايدًا لصحة المراهقين، مشددا على أهمية اتباع نهج متكامل على مدى الحياة لتحسين النتائج، بما في ذلك الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، فضلاً عن بذل المزيد من الجهود والاستثمار لتسريع التقدم في البلدان الأشد فقراً والهشة والمتأثرة بالصراعات.
 

الصحة العالمية

العنف ضد المراة

وفيات الامهات

ارتفاع مستويات العنف ضد المراة

منظمة الصحة العالمية

وفيات الاطفال حديثى الولادة



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