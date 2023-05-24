الصحة العالمية والفيفا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز أنماط الحياة الصحية

اتفق الفيفا FIFA ومنظمة الصحة العالمية على توسيع نطاق تعاونهما والاستمرار في استخدام قوة كرة القدم لتعزيز أنماط الحياة الصحية والوصول المتكافئ إلى الخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة فى بيان جديد لها، إنه خلال الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف، سويسرا، وقع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس ورئيس الفيفا FIFA جياني إنفانتينو على تمديد مذكرة التفاهم (MoU) السارية منذ 4 أكتوبر 2019 .

وقال الدكتور تيدروس: "إن تعزيز أنماط الحياة الصحية والملاعب الآمنة والفوائد البدنية والعقلية للنشاط البدني هي من بين العديد من الأهداف الصحية التي تفخر منظمة الصحة العالمية بمواصلة تسجيلها مع الفيفا FIFA على مدى السنوات الأربع المقبلة، لقد نجحت شراكة منظمة الصحة العالمية مع FIFA بالفعل في تبادل الرسائل القائمة على الأدلة لمساعدة الناس من جميع الأعمار على عيش حياة أكثر صحة وأمانًا من خلال قوة كرة القدم والرياضة، وتتطلع منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة هذه الرحلة .

قال جياني إنفانتينو: "نحن فخورون بتوقيع وتجديد مذكرة التفاهم مع منظمة الصحة العالمية نحن فخورون بمواصلة علاقتنا لتمرير رسائل مهمة تتعلق بالصحة البدنية والعقلية من خلال جمهور كرة القدم العالمي، أعرب عن امتناني للدكتور تيدروس، لفريقه الرائع، لكل من يساعد في قطاع الرعاية الصحية، من الأطباء إلى الممرضات إلى المتخصصين في الرعاية الصحية ووزراء الصحة - ولكل من يساهم في تحسين حياتنا.

وفي معرض حديثه عن السنوات الأربع الماضية، أضاف: "شعرت أنا والدكتور تيدروس أنه في عالم يتزايد فيه الانقسام أكثر فأكثر، ربما إذا اتحدت جهود منظمة الصحة العالمية والفيفا، يمكننا تحقيق شيء ما، ويمكننا حتى الحصول على تأثير ضئيل لجعل حياتنا أفضل قليلاً، منذ عام 2019 ، عملنا مع زملائنا في منظمة الصحة العالمية لمحاولة استخدام تأثير كرة القدم، التي تساعد على تعزيز الصحة للجميع ".

خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، أطلقت الفيفا FIFA ومنظمة الصحة العالمية حملة كرة القدم ، بدعم من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وحسن الهيدوس وكريم بنزيمة ولوسي برونز وجوليا جوين وكاكا وروبرت ليفاندوفسكي وكارلي لويد وإدوارد ميندي وإيمانويل بيتي بالإضافة إلى اثنين من سفراء النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية للرياضة والصحة، وبالتحديد أليسون بيكر وديدييه دروجبا.

تضمنت العديد من المبادرات مثل:

منذ عام 2020 ، تعاونت المنظمتان في حملات ومبادرات رقمية مختلفة لمعالجة مجموعة من القضايا المتعلقة بالصحة، وتشمل : نقل الرسالة لبدء جملة فيروس كورونا "، حيث دعت أساطير الفيفا FIFA الناس في جميع أنحاء العالم لاتخاذ 5 خطوات لوقف انتشار المرض، وقد حظيت العديد من هذه المبادرات أيضًا بدعم نشط من مؤسسات أخرى مثل الاتحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا والمفوضية الأوروبية للمساعدة في نشر الرسالة إلى الجمهور العالمي.

لمدة 3 سنوات، دافعت المنظمتان أيضًا عن الحاجة إلى تعزيز النشاط البدني المنتظم، توصى منظمة الصحة العالمية البالغين الأصحاء بممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني يوميًا، بينما يجب على الأطفال القيام بما لا يقل عن 60 دقيقة يوميًا، ومع ذلك، أفادت البيانات الحالية لمنظمة الصحة العالمية أن 80% من المراهقين لا يمارسون تمارين يومية كافية.