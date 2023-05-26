اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مايو 2023 06:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق مصنع بطاطين فى الشرقية

الجمعة، 26 مايو 2023 06:35 م
السيطرة على حريق مصنع بطاطين فى الشرقية حريق - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق نشب في مصنع بطاطين بطريق بلبيس – العاشر من رمضان بجوار مصنع المكرونة، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع بطاطين في المنطقة الصناعية بطريق بلبيس – العاشر من رمضان، بجوار مصنع المكرونة بدائرة مدينة العاشر من رمضان.
 
ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في مصنع بطاطين مقام في هنجر من دور واحد، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


العاشر من رمضان

حريق مصنع

مصنع بطاطين

طريق بلبيس العاشر

الشرقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة