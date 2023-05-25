مصرع طفلة إثر حريق منزل فى مركز الدلنجات بالبحيرة

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل منزل بقرية الصايغ بمركز كوم حمادة، مما أسفر عن مصرع طفلة صغيرة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .