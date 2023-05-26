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الخارجية الفرنسية: لا نمتلك إف-16 لكن يمكن تقديم التدريب للطيارين الأوكرانيين

الجمعة، 26 مايو 2023 11:01 ص
الخارجية الفرنسية: لا نمتلك إف-16 لكن يمكن تقديم التدريب للطيارين الأوكرانيين كاثرين كولونا
أحمد علوى

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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن بلادها لا تملك مقاتلات "إف-16"، لكنها تستطيع المشاركة في تقديم تدريب أساسي للطيارين الأوكرانيين دون تدريبهم على هذا النوع من الطائرات.

 وأضافت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة Corriere della Sera: "كما قال الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون، ليس هناك محرمات في هذا الشأن. نحن نعلم أن أوكرانيا بحاجة إلى طائرات إف-16 غير الموجودة في فرنسا. لكن أوكرانيا بحاجة كذلك إلى طياريين، ويجب التمييز بين التدريب الأساسي والتدريب المحدد لمقاتلة إف-16. من الممكن أن نساهم في التدريب الأساسي".


يوم الأربعاء الماضي رفض المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أن يوضح في إيجاز صحفي، كيف ستدرب فرنسا الطيارين الأوكرانيين وتشارك في توريد طائرات إلى كييف.

ونقلت صحيفة "Politico"، في وقت سابق، عن مصادر في البنتاجون أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تعارض نقل مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا من دول أخرى.

 

 


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