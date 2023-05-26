اليوم السابع
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افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة يثير جدلا كبير على السوشيال ميديا.. اعرف سبب التسمية

الجمعة، 26 مايو 2023 10:05 م
افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة يثير جدلا كبير على السوشيال ميديا.. اعرف سبب التسمية افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت قرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، حالة من الجدل بعد إفتتاح مسجد عزبة شنودة بعد تجديده وترميمه، وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صور افتتاح المسجد الجديد، معبرين عن اندهاشهم من إطلاق اسم قبطى معروف على أحد المساجد التابعة للأوقاف  

وقال الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إن اسم المسجد الذى تم افتتاح هو مسجد عزبة شنودة الذى يرمز الى المنطقة الذى يقع بها المسجد وليس تعبيرا عن الاسم ذوى الدلالة القبطية، مضيفا أن القرية المشار إليها يقطنها عدد كبير من الأقباط، وأرض المسجد تبرع من إحدى العائلات القبطية منذ أكثر من 50 عاما، والمسجد بعد ترميمة وتجديدة مازال محتفظا باسمه القديم بناء طلب أهالى القرية. 

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن المسجد مقام على مساحة 145 مترًا، وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف.

يذكر أن مديرية الأوقاف بالبحيرة ، قد إفتتحت اليوم اليوم مسجدين آخرين بمركزى أبو المطامير والدلنجات إلى جانب مسجد عزبة شنودة  بتكلفة 2 مليون و100 ألف جنيه، حيث جرى افتتاح مسجد باغوص الشرقي النمرية أبو المطامير على مساحة 160 مترًا وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه، ومسجد بهجت لاظ قمحة مركز الدلنجات  الدلنجات على مساحة 190 مترًا وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.

افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة (1)
افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة 

 

افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة (2)
افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة (2)

 

افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة (3)
افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة (3)

 

افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة (4)
افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة (4)

 

افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة (5)
افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة (5)

 

افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة (6)
افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة (6)

 

 

 


إفتتاح مساجد

محافظة البحيرة

مسجد شنودة

عزبة شنودة

اوقاف البحيرة

وزارة الاوقاف



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