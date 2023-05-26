ارتفاع أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ صعد المؤشر العام ل سوق دبي المالي بنسبة 0.44% رابحًا 15.60 نقطة ليغلق عند مستوى 3541.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 142.3 مليون سهم محققة ما قيمته 353.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 6048 صفقة لـ38 سهمًا.

وقفزت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها الصناعة بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، يليه القطاع المالي بنسبة 0.39%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والسلع الاستهلاكية، والمرافق العامة بنسبة 1.44%، 0.63%، 0.11%، على التوالي.

وزاد 17 سهمًا على رأسها شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 15%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.88%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.50%، ثم سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 2.53%، فيما تصدر سهم مصرف عجمان قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 44.6 مليون ورقة بقيمة 94.3 مليون درهم.

وقفز مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.563% رابحًا 61.55 نقطة ليغلق عند مستوى 9453.42 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.610 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 854 مليون سهم، بقيمة 145.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 12558 صفقة.

وقفز 26 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم" بنسبة 3.64%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 2.76%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 2.6%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 7.46%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 5.86%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 260.5 مليون درهم.