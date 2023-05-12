هبوط أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة

كتب هانى الحوتى

تراجعت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ هبط المؤشر العام ل سوق دبي المالي بنسبة 0.27% خاسرًا 9.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3559.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 255.2 مليون سهم محققة ما قيمته 369.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 8119 صفقة لـ38 سهمًا.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.69%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%، يليه القطاع المالي بنسبة 0.54%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.35%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.47%.

وزادت 8 أسهم على رأسها شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.39%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 1.92%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.27%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 86.3 مليون ورقة بقيمة 103.8 مليون درهم.

وهبط مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.362% خاسرًا 39.79 نقطة ليغلق عند مستوى 9634.8 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.666 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 858.6 مليون سهم، بقيمة 193.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 11867 صفقة.

وقفز 20 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 11.11%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 9.65%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز تركيا شريعة المتداول- الشريحة (ب)" بنسبة 7.06%، وتراجع 41 سهمًا على رأسها سهم "شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 8.89%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 6.93%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 216.9 مليون درهم.