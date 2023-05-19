هبوط بورصتى دبى وأبو ظبى بنسبة 0.3% بختام تعاملات جلسة الجمعة

كتب ـ هانى الحوتى

تراجعت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.30% خاسرًا 10.97 نقطة ليغلق عند مستوى 3544.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 89.3 مليون سهم محققة ما قيمته 174.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4651 صفقة لـ36 سهمًا.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها الاتصالات بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%، ثم القطاع المالي بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.32%.

وزاد 15 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 5.07%، ثم سهم بنك السلام بنسبة 3.90%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 2.68%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.57%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 5.1 مليون ورقة بقيمة 30.6 مليون درهم.

وهبط مؤشر فاداكس 15 ل سوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.315% خاسرًا 35.37 نقطة ليغلق عند مستوى 9478.69 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.617 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 153.2 مليون سهم، بقيمة 797.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 8798 صفقة.

وقفز 28 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 10%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو المتداول" بنسبة 5.49%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5.26%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 10%، ثم سهم " شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 6.06%، ثم سهم "بريسايت أيه أيه هولدينج بي أل سي" بنسبة 4.23%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 213 مليون درهم.