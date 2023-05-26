إنقاص الوزن.. كيف تحرق 1300 سعرة حرارية في اليوم دون ممارسة الرياضة؟

كتبت إيناس البنا

إنقاص الوزن عملية، لا يمكن للمرء أن يحقق هذا الرقم المثالي دون تكريس قدر مناسب من الوقت والجهد، لكن ما الذي يتبادر إلى الذهن عندما نتحدث عن فقدان الوزن؟ حصائر اليوجا الرياضية والنظام الغذائي لنقص السعرات الحرارية.

يتمثل شعار فقدان الوزن في حرق أكبر قدر ممكن من السعرات الحرارية كل يوم ، وهو أمر تعتقد أنه لا يمكن القيام به إلا أثناء ممارسة الرياضة. ولكن ماذا لو قلنا لك أنه يمكنك حرق 1300 سعرة حرارية كل يوم دون ممارسة الرياضة؟

كيف تفقد الوزن بدون ممارسة الرياضة؟

من التنظيف إلى المسح إلى التنظيف بالمكنسة الكهربائية ، يمكن أن يؤدي تنظيف المنزل إلى تسريع قدرة جسمك على حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن بشكل فعال.

لذلك إذا كنت تحاول التخلص من تلك الكيلوغرامات الزائدة ، فستساعدك هذه المقالة في إيجاد طريقة أخرى لحرق 1300 سعرة حرارية دون ممارسة الرياضة وفقا لموقع " onlymyhealth"

نظف منزلك يوميًا:



تشير الدراسات إلى أن تنظيف المنزل بما في ذلك غرفة المعيشة وغرفة النوم والمطبخ يمكن أن يساعد في حرق ما يصل إلى 830 سعرة حرارية وهو ما يعادل ساعة واحدة و 30 دقيقة من الرياضة.

في حالة المنزل الأكبر، تنظيف ثلاث غرف نوم وغرفة معيشة ومطبخ ، يمكن أن تساعد جلسة التنظيف الفردية في حرق ما يصل إلى 1311 سعرة حرارية.

أيضًا، إذا كنت تنظف ثلاث غرف فقط ومطبخًا ، فسوف ينتهي بك الأمر بحرق ما يصل إلى 276 سعرة حرارية ، أي ما يعادل الركض لأقل من 40 دقيقة.

يُنصح أيضًا باستخدام وضعية القرفصاء والرئة أثناء تنظيف المنزل بعمق. يعمل هذا بشكل ممتع على عضلاتك حول منطقة المؤخرة والساقين.

اذهب للنزهة كل صباح ومساء (بعد العشاء):



يساعد ذلك في زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم مما يساهم في إنقاص الوزن.

حاول استخدام الدرج بدلاً من استخدام المصعد:



هذا تمرين رائع لساقيك (خاصة الفخذين الداخليين).

يتمثل شعار فقدان الوزن دون ممارسة الرياضة في إضافة أكبر عدد ممكن من الحركات إلى روتينك اليومي قدر الإمكان، من خلال البقاء نشطًا أمر مهم، مثل المشي أثناء التحدث عبر الهاتف، اغسل ملابسك أحيانًا دون استخدام الغسالة.