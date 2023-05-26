إدارة الحوار الوطنى: 690 مشاركا فى جلسات المحور المجتمعى أمس

كتب محمد السيد الشاذلى

أكدت إدارة الحوار الوطنى، أن نحو 690 فردا شاركوا فى جلسات المحور المجتمعى، أمس الخميس، فى قضيتين شكلتا أولوية هامة لدى المواطنين، مضيفة أن المحور المجتمعى ناقش أمس قضيتي تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن موضوعات لجنة القضية السكانية، والتعليم قبل الجامعي، ضمن موضوعات لجنة التعليم.

وأضافت إدارة الحوار، أن الحوار واصل جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والصحافة والإعلام والباحثين، مشيرة إلى أن الجلسات شهدت حضور 130 متحدثا و500 مستمعا و60 صحفيا.

قضايا مهمة ناقشها الحوار الوطنى فى جلساته النقاشية، أمس الخميس، إذ خصص المحور المجتمعى بالحوار جلستين بشأن القضية السكانية، وجلستين للتعليم قبل الجامعى، وترتبط قضايا المحور المجتمعى بالحياة اليومية للمواطن والأسرة بشكل مباشر، وتتمثل محاور عمل لجنة القضية السكانية فى تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتنمية الأسرة وتنظيمها وتحسين الخصائص السكانية.