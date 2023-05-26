أعلنت السلطات الاوكرانية اليوم الجمعة مقتل شخص وإصابة 15 آخرين من بينهم صبيان يبلغان من العمر ثلاثة وستة أعوام في قصف على منشأة صحية بمدينة دنيبرو.
On May 26, a deadly Russian missile strike destroyed a clinic in #Dnipro. According to President Volodymyr Zelensky, the strike killed at least one person and injured 15.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 26, 2023
Two children, aged 3 and 6, are among the injured, according to the local authorities. pic.twitter.com/SFZjzZzmqs
ووفقا لسلطات اوكرانيا "يجرى العمل على إزالة الآثار الناجمة عن القصف، وإنقاذ الضحايا، بمشاركة جميع الخدمات الضرورية".
وكان رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرجي ليساك قد أعلن أن القوات الروسية استهدفت منشأة صحية، مشيرا إلى وقوع إصابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة