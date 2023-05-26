ووفقا لسلطات اوكرانيا "يجرى العمل على إزالة الآثار الناجمة عن القصف، وإنقاذ الضحايا، بمشاركة جميع الخدمات الضرورية".



وكان رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرجي ليساك قد أعلن أن القوات الروسية استهدفت منشأة صحية، مشيرا إلى وقوع إصابات.