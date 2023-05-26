أسعار النفط تسجل 76.34 دولار لبرنت و72.06 دولار للخام الأمريكى

كتبت مروة الغول

سجلت أسعارالنفط ، اليوم الجمعة، 76.34 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.06 دولار.

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ، أن بلاده ستورد في العام الجاري 2023 أكثر من 50% من نفطها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال نوفاك في بيان: "لقد اعتدنا أن نورد حوالي 225 مليون طن من النفط الخام والمشتقات النفطية إلى البلدان في الغرب"، مضيفا "نتيجة للتغيير في الخدمات اللوجستية في عام 2022، تم إعادة توجيه حوالي 40 مليون طن إلى آسيا ومنطقة المحيط الهادئ"، مشيرا إلى أنه في العام الجاري سيتم إعادة توجيه 140 مليون طن أخرى وستبقى حوالي 80 مليون طن موجهة إلى الأسواق الغربية.

يُذكر أنه عقب فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، بما فيها على قطاع النفط ومشتقاته، قررت روسيا الاتجاه شرقا وتعزيز العلاقات مع آسيا وخاصة الصين والهند.