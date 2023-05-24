أسعار النفط تسجل 77.63 دولار لبرنت و73.77 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الأربعاء 77.63 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.77 دولار، حيث ارتفعت الأسعار اليوم.

وأكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص أن الابتكار التكنولوجى سيلعب دورا حاسما فى الحد من الانبعاثات، وأمن الطاقة للجميع وإزالة الكربون يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب الأمر الذى يتطلب استثمارات كبيرة فى جميع مصادر الطاقة محذرا من عواقب سحب الاستثمارات أو التقليل منها في مجال صناعة النفط لا سيما من ناحية تقلبات السوق وتعريض أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للخطر.

وقالت (أوبك) -في بيان، نقلت فيه عن الأمين العام كلمته خلال مشاركته في اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الـ30 للبترول والغاز في الشرق الأوسط لعام 2023 الذي انطلق الأحد في دبي- إن الغيص أعرب عن تقدير منظمة (أوبك) لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب ريادتها في مواجهة التغيرات المناخية بالفترة التي سبقت استضافة قمة المناخ (كوب 28).

وقال الغيص في هذا الصدد إن "هذا يعكس التزام هذا البلد الطويل الأمد بالممارسات المستدامة والتعاون الدولي لمواجهة تحديات عصرنا" مضيفا أن "تتويج عام الاستدامة باستضافة دبي لمؤتمر (كوب 28) يمثل لحظة من الفخر الكبير لـ(أوبك)".

وسلط الأمين العام لـ(أوبك) الضوء على جهود الدول الأعضاء في المنظمة في الحد من الانبعاثات من خلال تبني مناهج مبتكرة مثل اقتصاد الكربون الدائري مؤكدا في ختام بيانه أن "النفط والغاز سيظلان جزءا لا يتجزأ من مزيج الطاقة في المستقبل المنظور".