مسئول روسى: سنورد بالعام الجارى أكثر من 50% من نفطنا لآسيا والمحيط الهادئ

وقال نوفاك في بيان اليوم الخميس، "لقد اعتدنا أن نورد حوالي 225 مليون طن من النفط الخام والمشتقات النفطية إلى البلدان في الغرب".. مضيفا "نتيجة للتغيير في الخدمات اللوجستية في عام 2022، تم إعادة توجيه حوالي 40 مليون طن إلى آسيا ومنطقة المحيط الهادئ"، مشيرا إلى أنه في العام الجاري سيتم إعادة توجيه 140 مليون طن أخرى وستبقى حوالي 80 مليون طن موجهة إلى الأسواق الغربية.

يُذكر أنه عقب فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، بما فيها على قطاع النفط ومشتقاته، قررت روسيا الاتجاه شرقا وتعزيز العلاقات مع آسيا وخاصة الصين والهند.