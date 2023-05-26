أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: ارتفاع توريد القمح المحلى لـ2.7 مليون طن

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار:

وزير الصحة: تفعيل 31 وحدة قسطرة طوارئ تعمل على مدار الـ 24 ساعة

وزير التعليم ومحافظ الجيزة يشهدان إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصرى

وزير الصحة يؤكد أهمية نشر التوعية والتثقيف الصحى بأعراض ومخاطر مرض الصرع

التعليم تبدأ مراجعات الثانوية العامة على منصة حصص مصر