اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: ارتفاع توريد القمح المحلى لـ2.7 مليون طن

الجمعة، 26 مايو 2023 12:01 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: ارتفاع توريد القمح المحلى لـ2.7 مليون طن حصاد القمح - أرشيفية

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار: 

 

وزير الصحة: تفعيل 31 وحدة قسطرة طوارئ تعمل على مدار الـ 24 ساعة

وزير التعليم ومحافظ الجيزة يشهدان إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصرى

وزير الصحة يؤكد أهمية نشر التوعية والتثقيف الصحى بأعراض ومخاطر مرض الصرع

التعليم تبدأ مراجعات الثانوية العامة على منصة حصص مصر

 


حصاد القمح

الكهرباء

الصحه

القوى العامله

التعليم العالى

وزاره الصحه

التربيه والتعليم

دار الافتاء

وزارة التموين



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