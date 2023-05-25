التعليم تبدأ مراجعات الثانوية العامة على منصة حصص مصر

كتب محمود طه حسين

أطلقت وزارة التربية والتعليم، خدمة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ، استعدادا للامتحانات التى تنطلق 12 يونيو المقبل في مختلف المواد الدراسية، من خلال منصة حصص مصر، تحت إشراف المركز القومي للامتحانات.

وأكدت وزارة التعليم، أن المراجعات النهائية للثانوية العامة، التي يتم تقديمها على منصة حصص مصر، يشارك فيها نخبة من أشهر المعلمين المتخصصين في تدريس مناهج الصف الثالث الثانوي.

ومن خلال البث المباشر على منصة حصص مصر، يستطيع الطلاب التواصل مع المعلمين وسؤالهم عن النقاط التي تحتاج إلى توضيح، وفي نفس الوقت يتم إتاحة المراجعات النهائية بشكل مسجل، بحيث يستطيع الطلاب الرجوع لها في أي وقت بعد انتهاء البث المباشر.

وتقدم منصة حصص مصر، نماذج من امتحانات تجريبية كنسخة من امتحانات نهاية العام لشهادة الثانوية العامة، وكذلك أسئلة على كل وحدة دراسية، حيث تتناول النماذج الامتحانية نوعيات مختلفة من الأسئلة المقالية، وأسئلة الاختيار من متعدد.