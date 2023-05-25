اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تبدأ مراجعات الثانوية العامة على منصة حصص مصر

الخميس، 25 مايو 2023 01:15 م
التعليم تبدأ مراجعات الثانوية العامة على منصة حصص مصر وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت وزارة التربية والتعليم، خدمة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، استعدادا للامتحانات التى تنطلق 12 يونيو المقبل في مختلف المواد الدراسية، من خلال منصة حصص مصر، تحت إشراف المركز القومي للامتحانات.
 
وأكدت وزارة التعليم، أن المراجعات النهائية للثانوية العامة، التي يتم تقديمها على منصة حصص مصر، يشارك فيها نخبة من أشهر المعلمين المتخصصين في تدريس مناهج الصف الثالث الثانوي.
 
ومن خلال البث المباشر على منصة حصص مصر، يستطيع الطلاب التواصل مع المعلمين وسؤالهم عن النقاط التي تحتاج إلى توضيح، وفي نفس الوقت يتم إتاحة المراجعات النهائية بشكل مسجل، بحيث يستطيع الطلاب الرجوع لها في أي وقت بعد انتهاء البث المباشر.
 
وتقدم منصة حصص مصر، نماذج من امتحانات تجريبية كنسخة من امتحانات نهاية العام لشهادة الثانوية العامة، وكذلك أسئلة على كل وحدة دراسية، حيث تتناول النماذج الامتحانية نوعيات مختلفة من الأسئلة المقالية، وأسئلة الاختيار من متعدد.
 
وأطلقت وزارة التربية والتعليم منصة حصص مصر في ديسمبر من عام 2020، ضمن إجراءات التعامل مع وباء كورونا، بحيث يستخدمها الطلاب للتدريس والمراجعات والتدريبات، بشكل تفاعلي وتحت إشراف المركز القومي للمناهج والمركز القومي للامتحانات التابعين للوزارة، وتستهدف المدارس التي تدرس باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، كما تقدم نفس الخدمة لطلاب المدارس الدولية بمنهجي اللغة العربية والتربية الوطنية، فضلا عن تقديم محاضرات الخط العربي وإدارة الوقت وإدارة ضغوطات الامتحانات.

التربية والتعليم

منصة حصص مصر

مراجعات الثانوية العامة على حصص مصر

اخبار مصر

امتحانات الثانوية العامة 2023



الموضوعات المتعلقة

التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون مناسبة لوقت الامتحان

الأربعاء، 24 مايو 2023 01:00 ص

الآن .. رابط الاستعلام عن رقم جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023

الأربعاء، 24 مايو 2023 07:08 ص

عندك طالب فى الثانوية العامة؟.. نصائح تساعدهم خلال فترة الامتحانات

الأربعاء، 24 مايو 2023 01:00 م

وزير التعليم: باركود على ورقة البابل شيت والإجابة بامتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:00 م

المدارس تناشد طلاب الثانوية العامة الحضور من أجل تسلم أرقام الجلوس

الأربعاء، 24 مايو 2023 10:09 ص

تعليم القاهرة تبث مراجعات المواد الدراسية لشهادة الثانوية العامة.. تفاصيل

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:00 ص

المراجعة النهائية للثانوية العامة.. أبرز توقعات امتحان اللغة العربية ونموذج الأسئلة

الأربعاء، 24 مايو 2023 01:37 م

شاهد آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 24 مايو 2023 10:00 م

التعليم تحدد محظورات امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

الخميس، 25 مايو 2023 12:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة