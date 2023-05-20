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حقوق عين شمس تبدأ غدا امتحانات آخر العام.. والكلية تناشد طلابها بعدم التأخير

السبت، 20 مايو 2023 08:00 ص
حقوق عين شمس تبدأ غدا امتحانات آخر العام.. والكلية تناشد طلابها بعدم التأخير جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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تبدأ كلية الحقوق جامعة عين شمس، امتحانات الطلاب بداية من غد الأحد 21 مايو لتبدأ تباعا لمرحلة الليسانس بشعبه الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.
 
وناشدت كلية الحقوق جامعة عين شمس، طلابها، دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان تفادياً للخضوع لنظام المتأخرين عن أداء الامتحان، والذي يتمثل في الامتحان في لجنة خاصة، وتوقيع إقرار بعدم التأخر، والإحالة إلى التحقيق إذا تأخر مرة ثانية، الأمر الذى قد يعرض الطالب لجزاءات توضع في ملفه .
 
 
ووفقا لخطة العام الدراسى ، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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