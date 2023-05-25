7 مشروبات غنية بالحديد لزيادة نسبة الهيموجلوبين.. منها البرقوق

كتب حسام الشقويري

في معظم الحالات ، يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم. لذلك ، سينصحك أحد خبراء الرعاية الصحية بتناول مكملات الحديد. ومع ذلك ، في كثير من الحالات ، فإن مجرد زيادة استهلاكك للحديد من خلال المشروبات الغنية بالحديد يكفي لاستعادة مستوى الحديد في الجسم، وفقا لما نشره موقع health.

و تمنعنا جداولنا المزدحمة وأنماط حياتنا المحمومة من تناول التغذية الكافية من خلال وجباتنا. لذلك نفضل تناول الوجبات الخفيفة الجاهزة للأكل. ومع ذلك ، فإن هذه الأطعمة غير صحية وتشكل مخاطر صحية. ولكن يمكننا تلبية متطلبات الجسم من الحديد بسرعة من خلال تناول الأطعمة الغنية بالحديد على شكل سوائل.

ويؤثر نقص الحديد على كل من الرجال والنساء بكميات متساوية. ومع ذلك ، فهو مصدر قلق شديد للنساء لأنهن يفقدن الحديد الإضافي من خلال فقدان الدم أثناء الحيض. وبالتالي ، من الضروري تناول الكثير من الحديد ، والذي يمكنك الحصول عليه من الفواكه والخضراوات المختلفة.

مشروبات غنية بالحديد لزيادة نسبة الهيموجلوبين لديك

1. عصير البرقوق

يعد البرقوق المجفف ، المعروف أيضًا باسم البرقوق ، مصدرًا غنيًا للحديد النباتي. تشير البيانات إلى أن 240 مل (كوب واحد) من عصير البرقوق يوفر 2.8 ملغ من الحديد ، 17٪ من الاحتياج اليومي. بالإضافة إلى محتواه الغني بالحديد ، يساعد عصير البرقوق على تعزيز الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر تناول البرقوق مفيدًا لمرضى السكري لأنه لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. كما أنه يساعد في منع المشاكل المتعلقة بالمعدة مثل الإمساك.

2. عصير الشمندر

الشمندر غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد والبيتين وفيتامين سي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحسن امتصاص الأكسجين في خلايا الدم الحمراء. تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم لعصير الشمندر يمكن أن يحسن بالفعل مستويات الهيموجلوبين. نتيجة لذلك ، يزيد من إمداد الجسم بالأكسجين. تحتوي مائة جرام من جذر الشمندر على 0.8 ملجم من الحديد. يمكنك نكهة عصير الشمندر مع amla أو الليمون وسيساعد فيتامين C على تحسين امتصاص الحديد.

3. مخفوق بروتين البازلاء

مساحيق البروتين ، مثل مصل اللبن ، تحتوي على نسبة حديد أقل من مسحوق بروتين البازلاء. على سبيل المثال ، يوفر تناول 20 جرامًا من بروتين البازلاء الصفراء العضوي 30٪ من القيمة اليومية للحديد.

من ناحية أخرى ، يحتوي بروتين مصل اللبن على كمية ضئيلة من الحديد. لذلك ، يمكن أن يكون مسحوق بروتين البازلاء خيارًا ممتازًا لتحسين تناول الحديد.

4. عصير النعناع

تحتوي أوراق النعناع على كمية عالية من الحديد بشكل مدهش حيث تحتوي 100 جرام من أوراق النعناع على 15.6 مجم من الحديد. إضافة 1 كوب من النعناع الطازج كل يوم يعطيك 4 ملغ من الحديد. امزج أوراق النعناع مع 1/2 كوب ماء وملعقة صغيرة من الجاجري وبعض عصير الليمون للحصول على مشروب غني بالحديد منعش.

5. عصير التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من فيتامين C والحديد ، حيث يحتوي كوب واحد من مستخلص التوت على 3.22 مجم من الحديد و 16.80 مجم من فيتامين سي. وفي الوقت نفسه ، يساعد فيتامين C الموجود في التوت على امتصاص الحديد من مصادر الطعام الأخرى.