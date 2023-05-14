اعرفى أعراض نقص الحديد لمنع الإصابة بفقر الدم وأهم الأطعمة المفيدة لصحتك

كتبت ميرفت رشاد

الحديد هو عنصر غذائي حيوي يؤدي العديد من الوظائف الأساسية في الجسم، مثل نقل الأكسجين في الدم وتقوية جهاز المناعة، ونقص الحديد هو نقص غذائي منتشر في جميع أنحاء العالم، وإذا ترك دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مختلفة مثل التعب وفقر الدم، يمكن أن يكون لهذه الحالة أيضًا آثار سلبية على قدرة الشخص على الانخراط في نشاط بدني، وهو أمر مهم بشكل خاص للنساء اللواتي يمارسن الرياضة بانتظام، يجب على المرأة أن تولي اهتمامًا إضافيًا لمستويات الحديد لديها لتجنب أي عواقب سلبية على صحتها وأدائها البدني، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

على الرغم من أن الحفاظ على مستويات كافية من الحديد أمر بالغ الأهمية للجميع، إلا أنه مهم بشكل خاص للنساء في سن الإنجاب، هؤلاء النساء أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد بسبب فقدان الدم أثناء الحيض وبالتالي ، من الضروري بالنسبة لهم ضمان تناول كمية كافية من الحديد من خلال نظامهم الغذائي في إحدى الدراسات، تم الكشف عن أن امتصاص الحديد الغذائي يمكن أن يتأثر بممارسة تمارين التحمل، تشير البيانات المتاحة إلى أن ما يقرب من 17 % من الذكور و50% من رياضيات التحمل يعانون من نقص الحديد ، مما يشير إلى أن النساء معرضات لخطر أعلى بشكل ملحوظ، يجب أن تولي النساء اهتمامًا إضافيًا بمستويات الحديد لديهم ، خاصةً إذا كانوا يمارسون تمارين التحمل بانتظام.

الأعراض التي يجب البحث عنها

لأعراض الشائعة المحتملة لفقر الدم التي يجب البحث عنها، إلى جانب التعب العام، هي ضيق التنفس عند المجهود (قم باختبار صعود الدرج)، والصداع، وضعف الذاكرة، ومشاكل النوم، والبشرة الشاحبة والباهتة والأظافر، والعيون المتعبة، والتجاعيد المبكرة، والخفقان، وخز في أصابع اليدين والقدمين.

كيفية الحفاظ على مستويات الحديد المناسبة يوجد الحديد في الغالب في اللحوم والبيض ، مما يجعل من الصعب على النساء النباتيات الحصول على ما يكفي منه ومع ذلك، يمكنهم الحصول على الحديد من العدس وفول الصويا والمكسرات والفواكه الطازجة (الموز والتفاح والرمان) والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة (السبانخ ) والفواكه المجففة (المشمش والخوخ والبرقوق والزبيب) الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات تعزز أيضًا امتصاص الحديد.

لمعالجة نقص الحديد، يمكن للمرء أيضًا اختيار الملح المخصب بالحديد الذي يوفر مزيجًا من الملح يوفر 25 % من احتياجات الحديد اليومية.