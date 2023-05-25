هيئة الثروة المعدنية: احتياطى الكوارتز فى منطقة السويقات 3.5 مليون طن

كتب سمير حسنى

قال ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز هو خير مثال لتحقيق الاستفادة القصوى من الخامات التعدينية ورفع قيمتها الاقتصادية.

أضاف خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس السيسي، أن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز هو خير مثال لتطبيق الرؤية السياسية الحكيمة التي تهدف للاستفادة القصوى من الخامات التعدينية ورفع قيمتها الاقتصادية.

تابع: أن عقد المشاركة لخام الكوارتز بمنطقة "مروة السويقات" مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، لهو المصدر الرئيسي للخام في هذا الصرح الصناعي الكبير، حيث يقدر الاحتياطي المقدر به نحو 3.5 مليون طن، لافتا إلى أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، حرصت على تفعيل استراتيجية لاستغلال الخام وعليه لا يتم التجديد لأي ترخيص إلا بعد التأكد من قيام الشركات المرخص لها بإعداد دراسة لعمل قيمة مضافة حقيقية للخام .

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتشكيل مجموعة عمل لدراسة المناطق الواعدة بشمال ووسط الصحراء الشرقية بهدف إعادة استكشاف وتقييم تواجدات الخام.