القبض على عاطل بحوزته كيلو أفيون و750 جرام حشيش قبل ترويجها بمركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بناحية قرية ونينة الشرقية دائرة مركز سوهاج، وذلك خلال كمين أعد له بمدخل قرية الرويهب وبحوزته كيلو جرام من مخدر الأفيون و4 طرب من مخدر الحشيش وزنت 750 جرام تقريبا ومبلغ مالى وسلاح أبيض ودراجة نارية.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات، حيث تم عمل كمين بدائرة مركز سوهاج.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطل بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائه باستخدام دراجة بخارية، متخذا من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج عن قيام خ . ع . م عاطل ويقيم بناحية قرية ونينه الشرقية دائرة مركز سوهاج بجلب كمية متنوعة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها بدائرة المركز.

وبمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والدراجة النارية للتنقل والسلاح للدفاع، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.