اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 05:26 م
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مقتل 3 أشخاص بينهم ضابطان جراء تعرضهم لهجوم من قبل مسلح وسط اليابان

الخميس، 25 مايو 2023 03:57 م
مقتل 3 أشخاص بينهم ضابطان جراء تعرضهم لهجوم من قبل مسلح وسط اليابان شرطة اليابان - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الشرطة في محافظة "ناجانو" بوسط اليابان اليوم الخميس مقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابطان، وذلك جراء تعرضهم لهجوم من قبل شخص كان يحمل بندقية وسكين وفقا لشهود عيان.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إنها تلقت بلاغا يفيد بأن رجلا طعن سيدة في مدينة "ناكانو"، مشيرة إلى أنه بعد وصول الضباط إلى موقع الحادث فتح المسلح النار عليهم.

وقد حذرت السلطات السكان القريبين من موقع الحادث وطالبتهم بالبقاء داخل منازلهم، بينما أفادت تقارير محلية بأن المشتبه به كان يرتدي زيا مموها وقبعة وقناع ونظارة شمسية.

 


اليابان

ناجانو

ناكانو

مسلح



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