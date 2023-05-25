مصرع طفلة سقطت من الطابق الخامس فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقيت طفلة عمرها 4 سنوات مصرعها، مساء اليوم، إثر سقوطها من الطابق الخامس بحي الأندلس نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول"تلا م" 4 سنوات مقيمة حى الأندلس العاشر من رمضان جثة هامدة، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفلة التى أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الخامس، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.





