محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية تكريم قيادات تنفيذية وممثلي شركات وعمال النظافة بشرم الشيخ

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، احتفالية تكريم عددا من القيادات التنفيذية المتميزة وممثلي الشركات العاملة في نطاق شرم الشيخ، ورؤساء القطاعات، وعمال النظافة بمدينة شرم الشيخ في اطار التقليد الذي يتبعه محافظ جنوب سيناء بعد نجاح كل مؤتمر يعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية، وجميع غفير من أهالي شرم الشيخ.

وأثنى المحافظ علي دور عمال النظافة ودورهم الفعال في الحفاظ علي جمال ورونق مدينة شرم الشيخ واظهارها بالمظهر اللائق والمشرف الذي اشاد به جميع الوفود حضور الفعاليات الدولية .

كما أثنى المحافظ علي الجهاز التنفيذي للمحافظة وعمله الدؤوب في سبيل الحفاظ علي سمعة المدينة العالمية الساحرة ، وكرم المحافظ اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، وعدد من ممثلي الشركات العاملة في شرم الشيخ.

وقام المحافظ بمنح جميع العمال مكافآت مالية بالإضافة للحوم والوجبة الغذائية، وقامت فرق قصور الثقافة بالمحافظة بإحياء الحفل الذي أقيم بالمسرح المكشوف بالممشى السياحي بشرم الشيخ.

وشهد المحافظ خلال الاحتفالية ميلاد فرقة كورال نبض الشرم بقصر ثقافة شرم الشيخ، كما استمع لفريق الموسيقى العربية، وفرقة التلقائيين الصغار التي أشاد بها جميع الحضور.

وخلال الحفل أشاد المحافظ بفرقة التلقائيين لكونها تعبر عن الطابع التراثي السيناوي المميز المحافظة وقرر محافظ جنوب سيناء صرف مكافأة مالية للفرقة، وإقامة عرضين أسبوعيا بشرم الشيخ في المناطق السياحية كثيفة الزوار منها منطقة سوهو سكوير والسوق القديم، وخليج نعمه للتعريف بالتراث السيناوي ونشر الثقافة المميزة لجنوب سيناء، والحفاظ علي التراث البدوي لجميع زوار المدينة الساحرة.

جديرا بالذكر ان مدينة شرم الشيخ شهدت إقامة حدثين دوليين هذا الأسبوع هما الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في الفترة من 22 الى 26 مايو الجاري، بالإضافة للاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي تنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية والتي تتم فعالياته بمدينة شرم الشيخ.