اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 05:27 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يُعلن ميثاق "الخارجة مدينة للتعلم مدى الحياة"

الخميس، 25 مايو 2023 04:28 م
محافظ الوادي الجديد يُعلن ميثاق "الخارجة مدينة للتعلم مدى الحياة" جانب من الجلسة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء  محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تدشين مدينة الخارجة مدينة للتعلم مدى الحياة، وذلك من خلال إعلان نص الميثاق، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بالتزامن مع تحضيرات المحافظة للانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. 
 
وأكد المحافظ، على هامش جلسة المجلس التنفيذي اليوم الخميس، أن الميثاق ينص على تعزيز التعلم المستمر وإتاحة مصادره لكافة فئات المجتمع دون تمييز، ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الاستمرار في الحفاظ على ما حققته المحافظة من خطوات ناجزة في مجال التحول الأخضر، ومراعاة البعد البيئي تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
 
وفى سياق منفصل، أجرى محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس جولةٍ تفقديةٍ لعدد من المدارس بإدارة الخارجة التعليمية، حيثُ تابع أعمال التشطيبات الجارية بمدرسة الخارجة المتميزة المتكاملة للغات، المقرر دخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، ووجه باستكمال أعمال تشجير الفناء ومنطقة ألعاب الأطفال وتأثيث الفصول والقاعات ورفع كفاءة وتجميل محيط المدرسة من الخارج.

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