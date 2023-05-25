محافظ الدقهلية: انتهاء أعمال تطوير شارع الجيش قبل 30 يونيو المقبل

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس بجولة تفقدية، منذ الصباح الباكر لتفقد أعمال التطوير الجارية فى شارع الجيش من أمام استاد المنصورة، وصولًا لكوبرى سندوب بطول 2 كيلو متر.

وقال " مختار " نحن نسابق الزمن ولابد من تكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال قبل 30/6 القادم، وسرعة الانتهاء من تركيب البردورات والانترلوك وتركيب النجيلة الخضراء.

وأشار" المحافظ " الى أن أعمال التطوير ستشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهى للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولًا الى ميدان ام كلثوم لحين البدء فى تطوير هذا الجزء من الشارع فى المرحلة الثانية، مشددا على عدم المساس بالحدائق العامة وتطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين وزراعة أشجار مثمرة.

وأكد "مختار" على أن الهدف من أعمال التطوير التى تشهدها شوارع وميادين وحدائق مدينة المنصورة هو عودتها الى سابق عهدها عروسا للنيل، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافى المتميز.

جاء ذلك بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وإيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، والمهندسة منى الساعى مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، والمحاسب محمد امين رئيس حى غرب، والدكتور عمرو عبدالعاطى رئيس حى شرق، والمقدم حازم العوضى منسق مشروع تطوير شارع الجيش بالشركة الوطنية، والمهندس أحمد خفاجى المقاول المنفذ لأعمال التطوير.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء الإنسان المصرى من خلال توفير كافة الخدمات فى القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.