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محافظة مطروح: 415 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية لتلبية احتياجات المواطنين

الخميس، 25 مايو 2023 12:59 م
محافظة مطروح: 415 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية لتلبية احتياجات المواطنين اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
أحمد الزغبي

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، بجميع مدن ومراكز المحافظة، والجاري تنفيذها بإجمالي مبلغ 415 مليون جنيه ،مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة، وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأوضح محمود أمبابى مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام، أن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي  2022 / 2023 على مستوى المراكز والقطاعات الجاري تنفيذها بإجمالي مبلغ 415 مليون جنيه في 5  قطاعات رئيسية  ( الكهرباء ،والرصف، وتحسين البيئة ،وتدعيم الوحدات، والأمن والإطفاء والمرور )، وفقا للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين، وشملت خطة محافظة مطروح للعام المالي 2022 / 2023، تخصيص مبلغ 123.3 مليون جنيه لقطاع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسب تنفيذ تجاوزت 60%، وتخصيص مبلغ  172 مليون جنيه لقطاع رصف الطرق الداخلية بنسب تنفيذ تجاوزت 70% ، وتخصيص مبلغ 26.2 مليون جنيه لقطاع تدعيم الوحدات المحلية بنسبة تنفيذ 100%، وتخصيص مبلغ  44  مليون جنيه لقطاع تحسين البيئة بنسبة تنفيذ تجاوزت 90%، وتخصيص مبلغ 49.5 مليون جنيه لقطاع الأمن والإطفاء والمرور بنسبة تنفيذ 90% .  


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