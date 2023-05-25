عرض "سيرة بنى فهمان" على مسرح قصر ثقافة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت مساء اليوم على مسرح قصر ثقافة العريش، عروض مسرحية "سيرة بنى فهمان"، وتقدمها الفرقة القومية للفنون المسرحية بشمال سيناء.

وصرح مجدى الشريف، مخرج المسرحية، أن العرض افتُتِح مساء اليوم الخميس، وسيستمر لمدة عشرة أيام، وأوضح أن هذا العرض يأتي كجزء من سلسلة عروض مسرحية تقدمها الفرقة منذ عامين، بدأت ب "حكاية بنت أسمها روضة" قبل عامين و"عرس كليب" العام الماضي.

وأشار الشريف إلى أن مسرحية "سيرة بنى فهمان" من تأليف الدكتور السيد فهيم، وتتناول تأثير العقل على المجتمع وسؤال ما إذا كان يمكن للعقل أن ينهض بالمجتمع إذا تم احترامه بشكل كافٍ.

تدور أحداث المسرحية حول عدنان، الذي يحاول إصلاح المجتمع وتنوير أفراده، ويتم محاكمته من قبل أصحاب المصالح والفاسدين، حتى يصل إلى حكم الإعدام، وتوضح المسرحية أن الأفكار لا تموت بموت الجسد، وأنها تعيش ثابتة كالوتد.

وتم إنتاج مسرحية "سيرة بنى فهمان" بمشاركة وزارة الثقافة والإدارة المركزية للشؤون الفنية وإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وقام رمضان حجاب بتصميم ديكور وملابس المسرحية، وكتب محمد عابد كلمات الأغاني، وألحان ياسر الشريف، وقام سامح الكاشف بتصميم الحركات التعبيرية، ومحمد سلمى الشوربجى بالمؤثرات والتسجيلات.

والعرض بطولة أيمن الكاشف، شاهندة سلامة، ناهد علاء، إسلام الشوربجى، ماهر محمد، شادي مجدى، أحمد حجاب، رائد حجاب، عبد الحميد أيمن، نيرة أيهاب محمود والى، عمر مصطفى ابراهيم، عبد الوارث عبد الرحمن، اشرف، ومحمد كمال، وأحمد المالح، وأحمدعلا، وسارة سمير، ومصطفى محمد، ومحمد جمعة، وسليمان عزمي، وعبد الرحمن محمد، وبتول موسى، ومحمود صباح.