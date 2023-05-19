ختام فعاليات الملتقى الثقافي الـ 11 لشباب المحافظات الحدودية بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

اختتمت فعاليات الملتقى الثقافى الـ 11 لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر فى قصر ثقافة العريش"، بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال أشرف المشرحانى، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، أن الملتقى أقيم فى محافظة شمال سيناء خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو الجارى، بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية بمحافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان، ومن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظتى شمال وجنوب سيناء وشباب من محافظة القاهرة.

وأضاف محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، أن الفاعليات أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بهدف تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية بأرض سيناء طبقًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، مشيرًا إلى أن إقامة الملتقى بالعريش بمثابة رسالة لاستقرار الوطن وعودة السلام لسيناء وانتصار لدماء الشهداء.

من جانبها وجهت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الشكر إلى محافظ شمال سيناء على الاهتمام بالشباب، بجانب توجيه الشكر إلى أبناء شمال سيناء على حفاوة الاستقبال والترحاب، مشيرة إلى أن هدف الملتقى هو دمج الشباب ونقل ومشاركة أفكارهم للتعرف على مختلف البيئات، حيث أن الشباب هم مستقبل البلد وخط الدفاع الأول لها.

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على الدور التنويرى الذى تقوم به وزارة الثقافة على أرض شمال سيناء، واستثمار القوى الناعمة فى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة بمختلف ربوع المحافظة.

ودعا المحافظ شباب المحافظات الحدودية المشاركين فى الملتقى بأن يكونوا سفراء فى محافظاتهم ونقل صورة حقيقة عن مدى الأمن والأمان والاستقرار فى شمال سيناء، وما شاهدوه من مشروعات تنموية كبرى تنفذها الدولة على أرض المحافظة، موجهًا التحية لهم على تكبدهم مشقة السفر من محافظاتهم إلى محافظة شمال سيناء.

وعلى هامش حفل الختام افتتح المحافظ ومرافقوه عدد من المعارض والورش الفنية والحرف التراثية، بجانب مشاهدة عدد من العروض والفقرات الفنية، وتكريم المشاركين بالملتقى.