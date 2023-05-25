شاهد كوبرى مزلقان أبو النمرس الجديد أعلى خطوط السكة الحديد بطريق مصر أسيوط

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو لأعمال إنشاء كوبري مزلقان أبو النمرس الجديد للسيارات أعلى خطوط السكة الحديد بطريق مصر أسيوط.

وأكدت المحافظة أن الكوبري يعد أحد المطالب الملحة لمواطني المركز، لما تشهده المنطقة من تكدس مروري، فضلا عن أنه سيكون حرم مروري آمن يقضي على الحوادث التي تقع بالمنطقة نتيجة المرور العشوائي أعلى مزلقان السكة الحديد.

وأشارت إلى أن أعمال المشروع تسير بمعدلات تنفيذ عالية، حيث تم الانتهاء من وضع الأعمدة الخرسانية، وجارٍ تركيب حوالي 5 كمرات، مؤكدة قرب الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله أمام حركة السيارات.