رئيس صندوق التنمية الحضرية يزور المنوفية لمتابعة مشروع تطوير عواصم المحافظات

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، بمكتبه بالديوان العام ، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق له، لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والجارى تنفيذه بقرية الراهب بشبين الكوم ، وذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، المهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ، المهندس هيثم همام رئيس الادارة المركزية لتنفيذ ومتابعة المشروعات ، الاستاذ اشرف مصطفي رئيس الإدارة المركزية للاستثمار ، المهندسة سوزان نادر منسق عام الإدارة المركزية لمتابعة وتنفيذ المشروعات ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .

ورحب المحافظ بالحضور على أرض محافظة المنوفية معربا عن تقديره لجهود صندوق التنمية الحضرية فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات بالمحافظة، فضلا عن دعم كافة خطط التنمية وذلك بهدف الإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على ضمان حق المواطن فى الحصول على مسكن آمن وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية .

تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب بشبين الكوم والذى يتضمن إنشاء 1672 وحدة سكنية علي مساحة 15,8 فدان لتوفير مشروع سكني متكامل الخدمات يضم ( مسجد ، حضانة ، مخبز ، ملعب خماسي ، محلات تجارية ،محطة رفع صرف صحى ،أماكن انتظار للسيارات ، مساحات خضراء ).

وأشاد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بالجهود المضيئة التى يبذلها محافظ المنوفية فى تقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ المشورع القومى وخطط الصندوق على أرض المنوفية والتى ستساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية تقديرا لجهوده .