اليوم السابع
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5 معلومات حول استغلال أصول قطاع الأعمال العام مع صندوق التنمية الحضرية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:00 ص
5 معلومات حول استغلال أصول قطاع الأعمال العام مع صندوق التنمية الحضرية وزارة قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

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عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا بمقر الوزارة مع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، والوفد المرافق له من خبراء الصندوق، بحضور المهندس خالد خشبة القائم بأعمال رئيس شركة المعادي للتنمية والتعمير، ومحمد حلبي مسؤول ملف الأصول غير المستغلة بالوزارة وذلك فى إطار توجه الدولة بمراجعة استخدامات الأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية واستثمار الأصول غير المستغلة تعرف على التفاصيل .

   

 1 -  الوزارة عملت خلال الشهور الماضية من خلال استراتيجية واضحة فيما يخص استثمار الأصول غير المستغلة وتعظيم العوائد الاقتصادية لباقي الأصول.

2 - تم توقيع العديد من العقود مع القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية.

3 - هناك مذكرات تفاهم يجرى التباحث في إطارها بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات وزيادة الأرباح.

4 - هناك حصر شامل بالأراضي غير المستخدمة ويجرى التعامل عليها بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وجهات أخرى في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

5 - صندوق التنمية الحضرية مستعد للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام في استثمار الأصول المملوكة لشركاتها التابعة.

 


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