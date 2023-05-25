حياة كريمة.. تقديم الرعاية الطبية لــ3292 حالة بقوافل جامعة طنطا بكفر الزيات وزفتى

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا ، قافلة طبية بالتعاون مع محافظة الغربية، إلى قرية الدلجمون مركز كفر الزيات، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما نظمت جامعة طنطا أيضا قافلتين شاملتين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، إلى قرية عزبة مشرف بمركز زفتى وقرية النحارية بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة العنف ضد المرأة.

شهدت القوافل الثلاثة توقيع الكشف الطبي لعدد 3292 من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 237 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

تم توقيع الكشف الطبي فى التخصصات التالية: 202 فى جراحة المخ والأعصاب و 334 حالة في عيادة طب الأطفال، 445 بجراحة العظام، و327 بعيادة الأمراض الجلدية، و332 بأمراض الباطنة، و162 بعيادة جراحة المسالك البولية، و339 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و69 بعيادة الجراحة العامة، و156 بعيادة الأمراض الصدرية ، و109 بالنفسية والعصبية، و450 بعيادة طب وجراحة العيون ، و73 بعيادة القلب والأوعية، و149 بعيادة التحاليل،و128 بعيادة تنظيم الأسرة، و17 بعيادة صحة المرأة.

كما تم تحويل 237 حالة بواقع 18 جراحة مخ وأعصاب، و10 أطفال، 30 عظام، 16 جلدية، 12 باطنة، 13 مسالك بولية ، 30 انف واذن وحنجرة ، 16 جراحة عامة، 12 الصدر،14 نفسية وعصبية،60 طب وجراحة العيون. و6 قلب واوعية دموية.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 245 مواطن، وزراعة 150 شجرة مثمرة بكل قرية، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة، اضافةً إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين بالقرية حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها فى المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزراعين، وتم الاستماع إلى كافة استفسارتهم والرد عليها، علاوةً على تنظيم ندوات للتوعية بسرطان الثدي، والفحص الذاتي للثدى، والوقاية من سرطان الثدي "التغذية – الفحص الذاتي – فحص الماموجرام، والإستخدام الامن للبلاستيك".

شارك بالقافلة محمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.