كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا تعلن أرقام جلوس الطلاب.. اعرف رقمك

الغربية مصطفى عادل

أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا عن أرقام الجلوس وأماكن لجان الامتحانات النظرية لطلاب المرحلة الجامعية بنظامى (السنوات الدراسية، الساعات المعتمدة) للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022 / 2023.

وكانت إدارة كلية التربية الرياضية جامعة طنطا برئاسة الدكتور علاء حلويش عميد الكلية لافتات على مدخل الكلية والطرقات بالتعليمات الخاصة بالطلاب أثناء الامتحان، والعقوبات التى ستوقع على أى طالب يحاول الغش داخل اللجان والتى تصل للحرمان من الامتحانات والاحالة لمجلس التأديب.

وشددت الكلية على منع الطلاب من اصطحاب المحمول داخل اللجان أثناء أداء الامتحانات.

وفى حالة اكتشاف اصطحاب الطالب لهاتفه المحمول داخل اللجنة يتم اخراجه من اللجنة ويلغى امتحانه باعتباره أداة غش.

كما أكدت الكلية التليفون المحمول المرتبط بسماعات الأذن أثناء الامتحان يعد شروعا فى الغش وعليه يطبق نص المادة 125 من احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تقضى بأن كل طالب يرتكب غش فى امتحان أو شروع فيه ويضبط فى حالة تلبس، يتم اخراجه مم اللجنة ويحرم من دخول امتحانات باقى المواد، واعتباره راسبا فى جميع المواد، مع الاحالة لمجلس التأديب.