اليوم السابع
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حماية المستهلك يشن حملات على 31 كيانا تجاريا.. ويحرر 37 محضرا فى أسوان

الخميس، 25 مايو 2023 07:44 م
حماية المستهلك يشن حملات على 31 كيانا تجاريا.. ويحرر 37 محضرا فى أسوان جانب من الحملات
أسوان- صلاح المسن

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شن فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة أسوان، عددًا من الحملات المكبرة التى استهدفت المرور على 31 كيانا تجاريا، داخل نطاق مدينة أسوان ومركز ومدينة إدفو، ومركز ومدينة كوم أمبو.

وأسفرت الحملات عن تحرير37 محضرا ومخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، بالإضافة إلى مخالفات نظافة واشتراطات بيئية، وإشغال طريق عام، وعدم حمل شهادة صحية وذبح خارج السلخانة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 شارك فى تنفيذ أعمال الحملات مسئولى جهاز حماية المستهلك وغرفة عمليات المحافظة، ونواب ورؤساء الأحياء بالوحدة المحلية لمدينة أسوان، بجانب وحدات البيئة والتراخيص، ومكتب مراقبة الأغذية، والطب البيطرى، وأيضًا قوات شرطة المرافق.

 يأتى ذلك تنفيذًا توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وتوجيهات اللواء شريف حسن الرشيدى، وكذا تكليفات نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، وعليه تم مواصلة الحملات المكبرة الهادفة لضبط الأسواق، وتحرير المحاضر ضد الكيانات التجارية المخالفة.


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