جولة صباحية لمحافظ الغربية بكفر الزيات وطنطا لمتابعة تنفيذ المشروعات

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة صباحية في مركزي كفر الزيات وطنطا لتفقد عدد من المشروعات الجارية إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، وذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، المحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، والمحاسب عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وتفقد المحافظ عدد من الحدائق التي تم تطويرها بكر الزيات إلى جانب تفقد أعمال تطوير الكورنيش ، كما تفقد المحافظ طريق محور قناة طنطا الملاحية والذي يهدف لفتح محور مروري جديد وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، من خلال دخول القادمين من الطريق السريع تجاه القاهرة عند كوبري دفرة إلى طريق الملاحة المؤدي إلى مرور سالم ومنها إلى الطريق الزراعي تجاه الإسكندرية دون المرور بالمدينة بطول 3000 متر وعرض 8 متر وبنسبة تنفيذ بلغت 74%،واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش مدينة طنطا.

وخلال الجولة وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشكل دوري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، كما وجه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من السيارات المخالفة لخط السير والانتظار في الممنوع.





