توريد 4139 طنا من القمح بالشرقية وضبط 2625 كيلوجراما قبل تهريبها للسوق السوداء

الشرقية- إيمان مهنى

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 4139 طن قمح ليصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 483588 طن قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحذر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوى إلى محطات الاعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وفى إطار تشديد الرقابة على توريد القمح المحلى للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023 م قامت إدارة تموين الحسينية بشن حملة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة ومفتشى الإدارة أسفرت عن تحرير المحضر رقم 1520جنح الصالحية الجديدة ضد صاحب سيارة محمله أقماح محلية لحيازة وبيع أقماح خارج المحافظة بالسوق السوداء وعدم توريدها داخل المحافظة تم التحفظ على عدد 35شيكارة قمح محلى خام بوزن2625 كيلو تقريبا.

ومحضر رقم 7806جنح الحسينية ضد صاحب محل جزارة بناحية بحر البقر لعدم اتباع الاشتراطات التموينية، محضر 7807 جنح الحسينية ضد صاحب سوبر ماركت بالإخيوه لبيع سلع مجهولة المصدر غير مصحوبه بفواتير تدل على مصدرها وتم التحفظ على عدد 10 أطباق كبده، 7808جنح الحسينية ضد صاحب محل جزارة بناحية بندر الحسينية للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 5 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 7809جنح الحسينية ضد صاحب شادر لحوم بلدية ببندر الحسينية للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 7 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتم تحرير تقارير ضد أصحاب 7 مخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ولعدم نظافة آوانى العجين.