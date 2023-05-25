ارتفاع توريد محصول القمح بالدقهلية إلى 293 ألف طن منذ بداية موسم الحصاد

الدقهليه شريف الديب

أكد المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، إلى ارتفاع مستوى توريد القمح بالشون والصوامع بالمحافظة، إلى 293 ألفا و292 طنا من الأقماح موسم 2023 واشار دايرة الى انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، وأن اللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.

وفي نفس السياق أفاد المهندس شريف صليب مدير الصيانة بارتفاع جودة القمح المورد هذا العام بنسبة 96% من المحصول بجودة 23.5.

وأشار إلى أن التوريد ارتفع خلال الأيام الماضية، و قد قاربت بعض الشون إلى السعة التخزينية الكامله له.

وطالبت مديرية التموين المزارعين والتجار بالمساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة وذلك للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليف الدكتور ايمن مختار - محافظ الدقهلية بخصوص موسم توريد القمح 2023 ، وتسهيل عملية التوريد للمزارعين.

يذكر أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى21 أغسطس القادم على النحو التالي( 1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للإردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراط و 1450 جنيه للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

هذا وقد وجهت مديريتي الزراعة والتموين بتوعية المزارعين بتعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح هذا العام منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام مع الالتزام بكافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.